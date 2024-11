Secoloditalia.it - Straniero ruba una borsa sul treno a una donna che dorme, “incastrato” dal suo rottweiler (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Identikit di un cane. I carabinieri della stazione di Domodossola hanno denunciato un 20enne di nazionalità straniera e residente a Ossola per il furto di una borsetta commesso sulche percorreva la tratta tra Milano e Domodossola. Gli accertamenti sono iniziati dopo la denuncia della giovane ai carabinieri, riferendo che una volta giunta alla stazione ferroviaria di Domodossola si era accorta che durante il tragitto qualcuno, approfittando del fatto che lei dormisse, si era impossessato dellacontenente vari documenti e la somma di 80 euro. Sono state acquisite le immagini dell’impianto disorveglianza presente sul convoglio ferroviario, grazie all’analisi delle quali i militari hanno estrapolato il momento in cui un giovane uomo, con a seguito un cane di razza, si avvicinava allache dormiva sulla sua seduta, proprio mentre ilstava rallentando in prossimità della fermata di Stresa, si impossessava della borsetta e usciva immediatamente.