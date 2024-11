Terzotemponapoli.com - Spalletti: “Il mio cuore resta a Napoli, Raspadori ha tutto per crescere'”

Unazzurro: Il legame diconLuciano, attuale commissario tecnico della Nazionale italiana, non ha mai nascosto l’affetto che nutre per. Questa città ha rappresentato una tappa fondamentale nella sua carriera da allenatore. Il suo soggiorno partenopeo ha segnato una svolta storica per il club.con ilche ha conquistato il tanto agognato scudetto dopo 33 anni di attesa. In occasione dell’inaugurazione della nuova piscina comunale di Castel di Sangro, il tecnico ha confermato la forza del suo legame con la città. “Il mio vissuto aresterà per sempre nel mio”, ha affermato, lasciando trasparire una commozione sincera.Questa dichiarazione non è solo una conferma dell’affetto verso il club. Si tratta di un riconoscimento di quanto questa esperienza abbia influenzato il suo percorso professionale e personale.