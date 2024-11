Oasport.it - Snowboard, Ester Ledecka subito implacabile nel PGS di Mylin. Elisa Caffont si ferma ai quarti

Gara d’apertura della Coppa del Mondo diparallelo femminile a, Cina, terminata questa mattina con la vittoria della cecache fa sua la prima stagionale e sigla il 25esimo trionfo su 62 gare disputate. Fuori, in finale con, la polacca Aleksandra Krol-Walas a +1.65.La seconda notizia è che la tre volte campionessa del mondo Ramona Hofmeister non è riuscita a raggiungere idi finale perchè ad imporsi nella heat, dalla prima porta fino in fondo, è stata la svizzera Caviezel.ha battuto in ordine: Dekker, Caviezel e Tsubaki (oro a Bakuriani 2023) arrivata terza dopo la small final vinta contro la sudcoreana Haerim Jeong.Si èta agli ottavi anche Jasmine Coratti, prima delle italiane a scendere eliminata dalla polacca Alexandea Krol-Walas.