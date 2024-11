Oasport.it - Slittino, Julia Taubitz domina la tappa d’esordio di Lillehammer. Sandra Robatscher chiude la top10

Si riparte da dove si era finito.si è aggiudicata ladi(Norvegia), appuntamentodella Coppa del Mondo disingolo femminile 2024-2025. Sul budello scandinavo, dove si disputarono le gare delle Olimpiadi Invernali del 1994, la fuoriclasse tedesca, quattro volte vincitrice della Sfera di Cristallo, ha dato il via alla caccia al suo quinto alloro,ndo la scena con due discese ai limiti della perfezione.(46.935 nella prima manche e 46.963 nella seconda) ha concluso la sua prova con il tempo complessivo di 1:33.898. Seconda posizione per la statunitense Emily Sweeney (47.123 e 46.867) a 92 millesimi di distacco, mentre completa il podio l’austriaca Lisa Schulte (47.016 e 47.034) a 152.Si ferma in quarta posizione la sua connazionale Barbara Allmaier (47.