Sci freestyle Kingsbury detta legge nelle moguls | sigillo a Ruka Laffont impeccabile in Coppa del Mondo

(Finlandia) è andata in scena la prima tappa delladel2024-2025 di, disciplina dello sci. La stagione si è aperta nel segno del canadese Mikael, che nella scorsa annata agonistica aveva vinto le ultime tre gare (considerando anche le dual) e che ha firmato il 91mo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante.L’icona indiscussa di questa specialità, Campione Olimpico nel 2018 e Campione delin carica, si è imposto con il punteggio di 83.90, precedendo lo svedese Walter Wallberg (81.14) e il giapponese Ikuma Horishima (80.51). Il fuoriclasse nordamericano ha incominciato la caccia verso la tredicesima Sfera di Cristallo in questa specialità (dal 2012 ha sempre fatto festa, escludendo il 2021).Tra le donne, invece, affermazione della francese Perrine, capace di spingersi fino a 81.