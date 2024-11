Iltempo.it - Ramy, quello che la sinistra non vuole sentire. Cerno: "Rischi del mestiere"

A Milano va in scena la fiaccolata organizzata dagli amici diElgaml, il 19enne morto nella notte tra sabato e domenica scorsi mentre scappava a bordo di uno scooter guidato da un amico durante un inseguimento dei carabinieri nel quartiere Corvetto. Incidente seguito da disordini in piazza da parte di giovani soprattutto di origine straniera. A cavalcare la vicenda è la, nonostante lo stato delle nostre periferie sia l'esito di decenni di finta integrazione promossa proprio dalla galassia progressista. Se ne parla nel corso della puntata di sabato 30 novembre di 4 di sera, il talk di Rete 4. Il direttore de Il Tempo, Tommaso, spiega che è giusto fermarsi per riflettere sulla vita spezzata di un ragazzo, ma andrebbe fatto anche e soprattutto per il personale delle forze dell'ordine che passa giorni e notti esposto a ogni tipo di pericolo.