Punto Viola per le donne, nasce il centro di ascolto e aiuto

Sarzana, 30 novembre 2024 – Una vetrina illuminata dal sorriso e dai consigli di chi non soltanto può aiutare nell’acquisto ma può cambiare decisamente le sorti di una vita. Anna Datsyuk, titolare dell’enoteca Fermento nel viale della Pace a Sarzana, ha deciso di mettersi a disposizione dellein difficoltà, vittime di violenza oppure di situazioni delicate, e più in generale delle persone che abbiamo bisogno nell’immediatezza di un consiglio. Anna ha avviato nel suo negozio il, uno sportello che fa parte dell’associazione “per Strada“ dedicato alla solidarietà. “Sarà undi riferimento – spiega Anna – per chi vive un momento delicato e ha bisogno di una voce amica. Diciamo un primo approccio per iniziare un percorso insieme agli organi competenti. Rivolgendosi alsi possono avere informazioni su come affrontare una criticità e a chi rivolgersi.