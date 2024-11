Ilrestodelcarlino.it - Polacco: apprezzati all’estero: "Ora serve un salto di qualità"

Pesaro Capitale italiana della cultura, Senigallia regina del turismo marchigiano. "Da Pesaro città ci aspettavamo il boom, la provincia è andata molto bene", dice Massimiliano, vicepresidente vicario di Camera Marche e direttore di Confcommercio Marche Centrali., Pesaro è solo per pochi arrivi dietro a Senigallia, prima tra le quindici città delle Marche per il movimento turistico nel corso dell’estate. "Senigallia ha vinto la sfida perché ha avuto un cartellone di eventi importanti già da giugno. La città di Pesaro è andata bene nei mesi estivi, ma ci si apettava anche di più, perché se consideriamo la provincia intera, è stato un successo, vedi Gabicce Mare e molte zone dell’entroterra (Mondolfo su tutte, ndr). Insomma, le iniziative di spinta sull’entroterra sono piaciute, in alcuni casi, più di quelle della città".