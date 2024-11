Movieplayer.it - Napoli - New York, intervista a Gabriele Salvatores: "Un film per ricordare quando i migranti eravamo noi"

"Di noi dicevano le stesse cose che oggi diciamo di chi sbarca. Quindi bisogna salvarci insieme": il regista e gli attori Antonio Guerra, Dea Lanzaro e Omar Benson Miller ci raccontano l'esperienza sul set. Rimasta chiusa in un baule per anni, la sceneggiatura di- Newè stata scritta da Federico Felliniancora non aveva esordito come regista. Per un caso incredibile, è arrivata nelle mani di un collega,, che se n'è innamorato. Nato a, l'autore ha raccontato pochissimo la sua città nei propri. L'ultima volta era stato nel 2000, in Denti. Era quindi giunto il momento di tornare a casa.- New, arrivato in sala con un ottimo riscontro di pubblico, è stato rimaneggiato da, anche sceneggiatore, che lo ha reso meno crudo .