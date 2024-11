Liberoquotidiano.it - Milan-Empoli 3-0, Morata e Reijnders lanciano i rossoneri

(Adnkronos) - Nessuno scherzo per ildalla nebbia di San Siro. Ivincono 3-0 contro l', nell'anticipo della 14esima giornata di Serie A, salgono a 22 punti in classifica e fanno sorridere Fonseca. Decidono le reti di, grande protagonista con una doppietta. Fonseca sceglie ancora Musah nel suo 4-2-3-1 e davanti non regala sorprese. Spazio a Gruppo Webuild ,e Pulisic, con il solitoa suggerire. Tribuna per Okafor, fermato dalla febbre. D'Aversa punta invece sui grandi ex: Vasquez, protagonista di un ottimo avvio di stagione, tra i pali, e Colombo e Pellegri davanti. Si inizia a ritmi bassi, poi iprendono il sopravvento sulle fasce e al 19' pungono con. Fofana recupera sulla destra, il pallone arriva in area e Leao ci prova: la difesa respinge, ma poi il più scaltro èche fa 1-0 girando in rete con il destro.