Lopinionista.it - Manfredi (Anci): “Dai comuni investimenti a 20 miliardi per il Pnrr”

ROMA – Il presidente diGaetanoha partecipato alla cabina di regia sulsvoltasi a Palazzo Chigi. Asono state pubblicamente rivolte le congratulazioni della presidente del consiglio Giorgia Meloni. Nell’occasione il presidente diha ringraziato il ministro per le Politiche di Coesione Raffaele Fitto nominato vicepresidente esecutivo della Commissione europea “per lo spirito di collaborazione istituzionale che ha portato risultati concreti sui territori”.Quanto ai cantierineie nelle Città,ha evidenziato che “i dati Regis di fine luglio 2024 mostrano come risultino cantieri aperti o già conclusi pari al 78% del totale (per gli altri soggetti attuatori siamo al 63%). Il dato Siope sulla spesa ci dice che i pagamenti percomunali nel 2023 corrispondono a 16,3, con un raddoppio rispetto al 2017.