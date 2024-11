Ilrestodelcarlino.it - Malore improvviso alla guida, muore davanti ai familiari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 30 novembre 2024 –fatale in strada, il dramma si consumasua famiglia. È successo nella primissima mattinata di oggi tra via Ascoli Piceno e via Chiaravalle, propriofarmacia del dottor Sciarrillo. Vittima un 79enne, Marcello Bottegoni, colpito da una crisi cardiaca improvvisa e soprattutto massiva che non gli ha dato scampo. Inutili tutti i tentativi di soccorso messi in atto sin da quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e della Croce Rossa. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Sono stati minuti interminabili, durante i quali il personale sanitario ha provato in ogni maniera a rianimare il pensionato che però non ha più ripreso conoscenza. Stando a quanto è stato possibile accertare, Bottegoni si trovava in compagnia dei figli e pare si trovasse con loro a bordo dell’auto che aveva imboccato via Ascoli Piceno in direzione Torrette.