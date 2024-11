Cityrumors.it - Lotito svela la data: “Ecco quando presenterò il progetto Flaminio” ESCLUSIVA

Il patron biancoceleste e senatore di Forza Italia, tra la vicenda di Amsterdam e la squadra, non dimentica il piano per lo stadioE’ uno dei personaggi più chiacchierati d’Italia. Alcuni ancora lo prendono in giro, ma tanti altri hanno capito di che pasta è fatto Claudio, presidente e proprietario della Lazio, ma anche senatore di Forza Italia. “Faccio sempre parlare tutti, poi le chiacchiere se le porta via sempre il vento, i fatti contano, sempre e comunque, e mi sembra che io di fatti ne faccio parecchi.”, racconta a Cityrumors.it il patron con l’aria di chi sa bene che alla fine avrà ragione.la: “il” (Ansa Foto) Cityrumors.itIn questi giorni è preso tantissimo dalla vicenda legata al divieto imposto dalla Sindaca di Amsterdam ai tifosi della Lazio, ma non dimentica tutte le altre questioni legate non solo alla politica, ma anche e soprattutto al futuro della società biancoceleste, come prendere e ristrutturare lo Stadioe donarlo alla Lazio come patrimonio ma anche alla “città di Roma, e sempre come patrimonio”.