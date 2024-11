Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Ruka 2024 in DIRETTA: Pellegrino vola in semifinale! Hellweger, Ganz e Monsorno out ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.39: C’è grande bagarre prima dell’ultima salita12.35: Queste le protagoniste della secondafemminile:Katri Lylynperä (FIN)Coletta Rydzek (GER)Laura Gimmler (GER)Johanna Hagström (SWE)Julie Myhre (NOR)Johanna Matintalo (FIN)12.34: Doppietta svedese! Sundling vince senza troppe difficoltà la prima, grande rimonta sul traguardo di Dahlqvist che è seconda davanti a Joensuu non brillantissima nel rettilineo ma comunque ripescabile così come Kyllonen, quarta12.29: Queste le protagoniste della primafemminile:Jasmi Joensuu (FIN)Maja Dahlqvist (SWE)Anne Kyllönen (FIN)Jonna Sundling (SWE)Victoria Carl (GER)Amanda Saari (FIN)12.28: Questa la composizione delle due semifinali maschili:1Johannes Høsflot Klæbo (NOR)Lauri Vuorinen (FIN)Edvin Anger (SWE)Niilo Moilanen (FIN)Erik Valnes (NOR)Oskar Opstad Vike (NOR)2Benjamin Moser (AUT)Federico(ITA)Even Northug (NOR)Marcus Grate (SWE)Emil Danielsson (SWE)Janik Riebli (SUI)12.