Laprimapagina.it - Immacolata 2024 a Roma: cosa fare nella Capitale

Leggi su Laprimapagina.it

, l’8 dicembre, la Festa dell’Concezione sarà celebrata con una serie di tradizioni religiose e eventi speciali. Il Papa Francesco renderà omaggio alla Vergine Maria in Piazza Mignanelli, vicino alla Scalinata di Spagna, dove deporrà una corona floreale alla base della Colonna dell’, come da tradizione. I Vigili del fuoco, simbolicamente, saluteranno la statua della Madonna con una ghirlanda di fiori, iniziativa che risale al 1857?.Nel pomeriggio, il sindaco di, Roberto Gualtieri, accenderà l’albero di Natale in Piazza del Popolo, segnando l’inizio delle festività natalizie in città?. Inoltre, le chiese e i luoghi di culto offrono celebrazioni religiose e canti, con i frati della Basilica dei Santi XII Apostoli che animano la giornata con momenti di preghiera e musica?.