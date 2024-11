Liberoquotidiano.it - "Il matrimonio come un ring": le Stelle di Branko, per chi sarà un sabato di "guerriglia"

Ecco "Ledi", l'oroscopo segno per segno di30 novembre 2024 Ariete Quasi spettacolare il finale di novembre. Luna in Scorpione nella prima parte del giorno, poi transita in Sagittario e diventa Luna nuova domani e lunedì. Forma aspetti con i pianeti che contano per il vostro successo, essendo sollecitata da Marte molto passionale risveglia i coniugi distratti o assenti. Mercurio positivo sviluppa pensieri, i pensieri sviluppano azioni e le vostre saranno vincenti anche per il futuro. Chi cerca successo all'estero, Giappone e Corea del Sud sono del vostro segno. Toro Una passeggera sensazione di solitudine. Unindicato per restare un po' da soli con i propri pensieri, capirete meglio l'importanza che hanno nella vostra vita certe persone e certi contatti professionali.