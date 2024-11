Iltempo.it - Ideologia woke fuori controllo, ora le donne diventano "non transgender"

Di stranezze ultimamente se ne sentono diverse, eppure forse un estremismo simile finora non lo avevamo ancora raggiunto. Giovedì sul New York Times esce un articolo in cui si affronta una polemica che ha investito la pallavolo universitaria femminile, dopo che più squadre hanno perso delle gare contro la San José State University di cui fa parte la giocatrice trans Blaire Fleming. Ma dove sta la peculiarità? Nel fatto che il giornale, per riferirsi allebiologiche, quelle nate con la coppia cromosomica XX, le abbia chiamate “non”. La definizione di sesso biologico si basa su vari fattori che spaziano dal patrimonio genetico, agli organi genitali fino ad arrivare al quadro ormonale, ma è un qualcosa di oggettivo, naturale e scientificamente definito. Non è un “non” qualcosa, bensì un assetto specifico definito proprio dalla nascita e dalla scienza.