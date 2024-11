Anteprima24.it - ‘I confini del mondo magico’, ecco il libro di De Tommasi e Scarinzi

Tempo di lettura: 2 minutiJanara, magia e antropologia nella pagine del nuovoedito da “Ideas” dal titolo “Idelmagico. Per una antropologia della Janara”, un lavoro a quattro mani, quelle di Mario Dee Maria. Cooperativa Ideas e Janua Museo delle Streghe presentano il loro nuovo progetto di scrittura partendo dall’antropologia per raccontare la strega beneventana, la Janara, che trova i suoi natali in un tempo e in uno spazio difficili da esplorare, in quanto la vedono fondersi e confondersi con lo stratificarsi del tempo.Il saggio, nello specifico, vuole dare voce a tutti quegli attori sociali che hanno reso la nostra provincia un luogo in cui le donne hanno contribuito a scrivere pagine importanti deldi una storia comune fatta di una miriade di narrazioni.