Georgia, in migliaia tornano in piazza contro il governo filo-russo chiedendo l'adesione all'Unione Europea. La polizia lancia lacrimogeni - Il video

di persone sono scese di nuovo instasera a Tbilisi, la capitale della, per contestare la decisione deldi sospendere i negoziati di adesione«fino alla fine del 2028». La scelta dell’esecutivo,, è una reazione al Parlamento europeo che ieri ha denunciato «irregolarità significative», nelle elezioni dello scorso mese nella repubblica ex sovietica del Caucaso e haun ritorno alle urne. “If they gouge out our eyes today, we will return tomorrow in droves”, inscription on Rustaveli pic.twitter.com/yMuR2O5ajx— Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) November 29, 2024 A guidare il Paese è dal 2012 il partito Sognono, che finora ha mantenuto una sorta di equilibrismo tra la diplomazia con l’Ue e i rapporti di buon vicinato con la Russia.