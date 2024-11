Terzotemponapoli.com - De Giovanni: ”Sorpreso dall’autolesionismo dei tifosi napoletani. L’estetica non conta! Il Napoli è primo!”

A RadioCentrale, nel corso di un ‘Calcio alla Radio-Terzo Tempo’, è intervenuto Maurizio De, scrittore. Queste le sue parole:Desul Var “Ad inizio campionato, in-Parma fu cancellato un rigore aldopo l’assegnazione da parte dell’arbitro. La decisione di cancellare il penalty fu giustissima e fu presa grazie ad una chiamata del Var. Contro l’Inter la situazione era la stessa ma ci è stata propinata l’assurda versione che il protocollo non permette al Var di richiamare l’arbitro. Non capisco in che modo il Var possa rendersi utile se poi affidiamo tutto all’unico arbitro in mezzo al campo. Lo spettatore televisivo ormai predomina su quello allo stadio. C’è un grande problema tra la televisione e la classe arbitrale. Non possiamo interrompere le trasmissioni televisive, ma credo che gli arbitri debbano fare un passo indietro e sottomettersi alla tecnologia che opera in loro supporto.