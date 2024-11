Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Vingegaard sul rebreathing: "Come fumare una sigaretta"

Roma, 30 novembre 2024 - Ile il monossido di carbonio, un tema tornato di attualità in seguito al semaforo rosso acceso nei giorni scorsi dall'Uci dopo mesi di tollerenza: la pratica, chiamata, sarà ancora legale almeno finché la Wada non si esprimerà definitivamente in un senso o nell'altro. Se ne riparlerà nei prossimi mesi: intanto, tra i fruitori famosi di questa tecnica c'è Jonas, che in una conferenza stampa si è espresso sul tema senza particolari ritrosie. Le dichiarazioni di"Si tratta di una questione delicata e difficile da affrontare, ma ovviamente qualora un giorno fosse vietata non la userei più. Comunque, abbiamo utilizzato questa pratica solo nei training camp per testare l'efficacia degli allenamenti in altitudine". Il danese quindi conferma la teoria esposta dalla sua Visma-Lease a Bike e dalle altre squadre che pubblicamente non hanno mai nascosto di ricorrere alUAE Team Emirates e Israel Premier-Tech, secondo le quali l'uso sarebbe da ricondurre solo alla fase di preparazione.