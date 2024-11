Biccy.it - Christian Stefanelli di Amici fa uno scivolone e si scusa: “Quanto è gay” – il video cancellato

Leggi su Biccy.it

Uno dei protagonisti di21 in queste ore è al centro di una grossa polemica sui social dopo che ha fatto un bruttonella scuola di Maria ha stretto un legame fraterno con Mattia Zenzola, un’zia così intensa che moltissime fan hanno dato vita ad una ship. A due anni di distanza il ballerino adesso gira il mondo per lavoro e ieri ha pubblicato undi cattivo gusto. L’ex alunno di Raimondo Todaro ha inquadrato un suo amico ed ha gridato: “Maè c0g**ne guardatelo. Ma che gay, Dio ca..“. Ovviamente sui social il giovane è stato sommerso dalle critiche ed ha subitoil filmato.eccolo qui ille tue amichette l’avevano insabbiato per non far fare una brutta figura al vostro protetto perché, sai, usare “gay” come insulto nel 2024 vuol dire fare unomadornale, soprattutto se chi lo usa diceva che da piccolo veniva bullizzato per sta cosa pic.