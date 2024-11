Cagliari-Verona Felici scherza | L’ho passata a Piccoli solo perché ce l’ho al fantacalcio

Leggi su Sportface.it

“Diciamo che sono entrato bene in campo, ringrazio Roberto per averla buttata dentro: glieceal”. Mattia, centrocampista deldopo la vittoria sull’Hellas. A decidere il match è stato un gol di Roberto, ispirato proprio da un assist del classe 2001. “Sono tre punti che valgono tanto, ci danno morale, usciamo dalla zona bassa ma dobbiamo rimanere concentrati”, ha aggiunto il centrocampista.Man of the match è proprio Roberto: “Devo ringraziare questo ragazzo, si allena benissimo e mi ha fatto un grandissimo assist, poi sono stato bravo io a farmi trovare al posto giusto. Sono tre punti pesanti che ci fanno fare un grande salto. Siamo una bellissima squadra, stiamo trovando una nostra identità: in campo puntiamo ad essere coraggiosi.