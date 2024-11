Vincoli Isola Sacra Ezio e Bonanni | I cittadini meritano risposte vere e soluzioni reali

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 29 novembre 2024 – “Suiimposti dal Decreto dell’Autorità di Bacino per, siamo nuovamente di fronte all’ennesima prova di incompetenza e false promesse da parte di questa amministrazione comunale”. Lo dichiarano in un comunicato stampaDi Genesio Pagliuca, capogruppo PD e Barbara, capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche“Il nuovo Decreto Segretariale 227/2024 pubblicato pochi giorni fa, in realtà non ha cambiato nulla, – proseguono- e pressoché tutte le aree indicate come a pericolosità idraulica dai precedenti decreti hanno mantenuto lo stesso livello di rischio, che di fatto impedisce le nuove edificazioni.Nonostante i proclami ripetuti della maggioranza, che ha garantitoa questa delicata questione, i fatti dimostrano il contrario: tutte le loro dichiarazioni si sono rivelate vuote e ingannevoli.