Le treoperative dell’hannola produzione di elettricità giovedì mattina come misura precauzionale a seguito dei recenti attacchi alle infrastrutture energetiche del Paese, che hanno ulteriormente messo a repentaglio la sicurezza nucleare.Come riportato da Ukrinform, lo ha annunciato giovedì Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea).”Per la seconda volta in meno di due settimane, ledi Khmelnytskyi, Rivne e dell’meridionale hanno abbassato i loro livelli di potenza come misura precauzionale durante le diffuse attività militari nel paese, mentre gli allarmi antiaerei risuonavano nei tre siti”, ha affermato il direttore generale Grossi. Nella notte, intanto, i sistemi di difesa aerea russi hanno respinto un massiccio attacco da parte di droni sulla regione di Rostov.