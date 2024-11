Quotidiano.net - Tutto il buono delle feste

Un panettone con amore A Natale c'è sempre spazio per la solidarietà. E l'iniziativa – giunta alla quarta edizione – promossa da Molino sul Clitunno a sostegno dell’Istituto Serafico di Assisi ne è un bellissimo esempio. Per sostenere questo progetto, che coinvolge numerosi pasticceri del centro e sud Italia, basta acquistare un panettone artigianale con il simbolo "Panettone con Amore" dal sito dell'azienda e dall’e-shop, oppure presso uno dei maestri pasticceri che aderiscono all'iniziativa. Un mare di cioccolato Quella di Ziccat e il cioccolato è una storia molto antica che risale al 1958 e continua fino a oggi. Perché l'azienda torinese anche per questo Natale ha voluto stupire con alcune proposte golosissime. Ci sono le sculture di cioccolato artigianali (alberi e palline da appendere e poi mangiare), decorate a mano e prodotte con materie prime di assoluta qualità, e sua maestà il gianduiotto da un kg.