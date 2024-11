Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-11-2024 ore 13:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in corso lo sciopero generale nazionale a rischio fino alle 13 il trasporto pubblico locale Le metro sono in servizio Ma sulla metro a sono chiuse le stazioni in Spagna Repubblica Manzoni Re die Furio Camillo in centro in pieno svolgimento due cortei il primo partito da piazza dell’esquilino Sta per arrivare in via dei Fori Imperiali l’altro da piazza Indipendenza giungerà in piazza Barberini a Monteverde in niente con disagi alin via di Donna Olimpia altezza via Giovanni Filippo Ingrassia un ultime notizie riguarda il trasporto ferroviario fino a domenica a primo dicembre lavori nel nodo ferroviario della capitale e per questo motivo è prevista L’interruzione del servizio della fl1 traTiburtina e Fiumicino delle servizio Leonardo Express della fl3Viterbo e della fl5Civitavecchia previste corse con autobus sostitutivi ma per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito