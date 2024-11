Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-11-2024 ore 09:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Oggi sciopero generale nazionale a rischio il trasporto pubblico locale dalle 9 alle 13 in concomitanza con lo sciopero generale sono in programma Questa mattina due cortei in centro il primo Partirà da piazza dell'esquilino per arrivare in via dei Fori Imperiali l'altro da piazza Indipendenza giungerà in piazza Barberini per il trasporto ferroviario fino a domenica primo dicembre lavori nel nodo ferroviario del capitale per questo motivo è prevista L'interruzione del servizio che la fl1 traTiburtina e Fiumicino servizio Leonardo Express della fl3Cesano Viterbo e della fl5Civitavecchia previste corse con autobus sostitutive