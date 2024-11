Lanazione.it - Teatro Virginian. Gli stereotipi di Chiara Renzi

Leggi su Lanazione.it

Una sola attrice sul palco e un’urna piena di parole. Comincia così Lotteria degli, il nuovo spettacolo prodotto dall’associazione culturale rumorBianc(O) e curato da, in collaborazione con Uniche ma plurali, che andrà per aldi via de’ Redi 12, ad Arezzo stasera alle 21 a ingresso libero. Liberamente tratto dal libro Girls Will Be Girls di Emer O’Toole e adattato nella drammaturgia originale di Camilla Mattiuzzo, il progetto è finanziato dal Comune di Arezzo, nell’ambito del Bando Pari Opportunità 2024, con il supporto di Pronto Donna, Donne Insieme, Associazione Filostoccola -, Le Plurali Editrice e il contributo della sezione Soci Coop Arezzo. Opera inedita al suo debutto assoluto ad Arezzo, il nuovo lavoro di rumorBianc(O) è costruito su un solo personaggio e prevede il coinvolgimento del pubblico.