Tagli agli Enti locali Carnevali | Per garantire i servizi saremo costretti ad aumentare i costi

Bergamo. L’occasione della discussione della variazione di Bilancio portata come delibera in Consiglio Comunale ed esposta dal vice sindaco e assessore competente Sergio Gandi, è proficua per dare spazio alle riflessioni politiche di maggioranza e minoranza sulla prossima legge di Bilancio, che verrà varata dal Governo entro la fine dell’anno, tanto che vengono presentati ben 5 ordini del giorno collegati, a firma praticamente di tutti i partiti, e per consre alla sindaca Elenadi mettere il cappello sulla discussione. La prima cittadina torna fondamentalmente su un argomento a lei caro, già snocciolato in maniera precisa e puntuale in occasione della 41esima assemblea nazionale dell’Anci, appuntamento in cui aveva ribadito l’importanza della tenuta economica e finanziaria dei Comuni, la “vera dorsale del Paese”.