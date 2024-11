Sinner riecco gli attacchi di Kyrgios | Nel 2025 supererà antidoping?

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Nickcontro Jannik, un’altra volta. Il termine doping nel tennis torna d’attualità con la sospensione di Iga Swiatek, numero 2 del ranking Wta, e il tennista australiano riprende la sua battaglia contro l’azzurro., positivo al clostebol nella primavera 2024, è stato prosciolto dall’International Tennis Integrity Agency ma rischia una squalifica dopo il ricorso dell’agenzia mondiale(Wada) al Tribunale arbitrale dello sport. Swiatek è stata fermata per un mese per una positività provocata da una contaminazione legata all’assunzione di un farmaco contenente melatonina e regolamentato senza prescrizione medica. Il prodotto è venduto in Polonia e viene assunto, tra l’altro, per problemi di jet lag. La vicenda riaccende il dibattito anche sul caso che coinvolge anchee ridà fiato, in particolare, a chi chiede provvedimenti severissimi a prescindere dalla valutazione degli atti.