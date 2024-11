Ilfoglio.it - Segre: "A Gaza non ricorre nessuno dei caratteri tipici dei genocidi"

"Nella drammatica situazione dinondei duedei principaligeneralmente riconosciuti come tali — il Medz Yeghern degli armeni, l'Holodomor dei kulaki ucraini, la Shoah degli ebrei, il Porrajmos dei rom e sinti, la strage della borghesia cambogiana, lo sterminio dei tutsi in Ruanda — mentre sono piuttosto evidenti crimini di guerra e crimini contro l'umanità, commessi sia da Hamas e dalla Jihad, sia dall'esercito israeliano". La senatrice Liliana, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti, interviene dalle pagine del Corriere della sera, segnalando quelle che dal suo punto di vista sono storture del dibattito su Israele e sulla guerra in Palestina. Per, quindi, "l'abuso della parolao dovrebbe essere evitato con estrema cura per più di una ragione.