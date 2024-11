Sbircialanotizia.it - Romania, l’algoritmo di TikTok manipolato per favorire il candidato filo-russo?

Leggi su Sbircialanotizia.it

Per Mattia Caniglia è "ancora troppo presto" per determinare i responsabili ma "sappiamo che c’è stato coordinamento" per influenzare le visualizzazioni Le tecniche di coordinamento utilizzate durante la campagna elettorale inper manipolaredisono “esattamente le stesse” di quelle utilizzate da attori pro-Russia nel periodo elettorale in Moldova. Lo dice all’Adnkronos .L'articolodiperil? è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.