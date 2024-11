Gaeta.it - Polemica sui tempi di intervento del 118 a Napoli: dati contraddittori sul servizio sanitario

Facebook WhatsAppTwitter Durante il 19mo Forum di Arezzo, un evento dedicato al risk management, è emersa una questione cruciale riguardante ilNazionale, in particolare la gestione dei soccorsi a. Ipresentati hanno acceso un acceso dibattito sullastica didelle ambulanze, evidenziando differenze significative tra le cifre ufficiali e quelle fornite dalle autorità sanitarie locali. L’allerta suidi soccorsoAl centro dellavi è l’indicatore del tempo medio di risposta deldi emergenza 118. Ipresentati al Forum sostengono che le ambulanze impieghino in media 29 minuti per raggiungere il luogo di un’emergenza a, una cifra che ha destato preoccupazione tra i professionisti del settore. Questo valore, se confermato, potrebbe avere gravi implicazioni sulla salute pubblica e sull’efficacia dei servizi di emergenza nella città.