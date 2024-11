Lanazione.it - Petardi al compleanno del bimbo provocano una rissa tra vicini

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 29 novembre 2024 – Doveva essere un pomeriggio di festa, si è trasformato in un incubo, almeno così è stato per un uomo, che si è ritrovato al pronto soccorso. L’episodio è accaduto in un quartiere residenziale non lontano dallo stadio. Qui, in un tranquillo pomeriggio di novembre, nel giardino di un condominio della zona una famiglia stava festeggiando ildel proprio bambino. La festa è stata arricchita e resa ancora più scintillante dall’esplosione die altri giochi pirotecnici, razzi e “fontane”. Un modo diverso di festeggiare ildi un bambino. Un petardo, evidentemente, tira l’altro e a un certo punto i razzi hanno iniziato ad essere numerosi, tanto da infastidire alcuni residenti del palazzo. Sono stati infatti alcunia chiedere agli adulti presenti alla festa di smetterla con i