Mister Movie | Oceania 2 ha delle scene dopo i titoli di coda?

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.2 ha conquistato il pubblico con una trama ricca di avventura, nuovi poteri ei, ma come ogni film Disney che si rispetti, non manca la sorpresa finale: la tanto attesa scena post-crediti! Se sei un fan della Disney, sai che questesono spesso il preludio di qualcosa di grande, ed2 non fa eccezione. Ma cosa ci riserva questa volta? Scopriamolo insieme.Quantepost-crediti ci sono in2?A differenza di altri film Disney, come quelli Marvel, che ci hanno abituato a numeroseextra,2 ne include solo una, e non alla fine deidi. Infatti, la scena speciale appare a metà deidi, quindi non dovrai aspettare fino all’ultimo minuto per scoprire cosa succedei fatti del film.