Lanazione.it - Mercato, caos delle bancarelle. Ambulanti sul piede di guerra

suldiper l’annullamento di due mercati che avrebbero dovuto svolgersi a dicembre per recuperare le giornate perse pe ril maltempo. A differenza degli anni passati l’amministrazione ha deciso un solodi recupero per l’8 dicembre, a cui affiancherà due giornate il 15 e 22 dicembre, destinate a chi è in possesso di una licenza, e non soltanto come in passato aglideldi Avenza e Marina. Ilstraordinario di Marina sarà ridotto e quello di Avenza dalla Prada farà ritorno nel centro storico. Le lamentele deglinelle parole di Daniele Tozzi, presidente Anva Confesercenti (nella foto). "Non abbiamo capito questa decisione che cambia l’usanza di fare mercati di recupero in questo periodo natalizio – dice Tozzi –, appetibili per recuperare le giornate di lavoro perse o per le allerte meteo.