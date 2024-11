Ilnapolista.it - Lotito scrive al sindaco di Amsterdam e a Ceferin: “Offesi da una lettera inquietante. Rimborsate i tifosi”

Leggi su Ilnapolista.it

Dopo la dura nota firmata dal capo della polizia, dal procuratore capo e daldiche vietava la trasferta aidella Lazio in vista della sfida in programma con l’Ajax di Europa League evidenziando un potenziale “rischio antisemita”, ecco arrivare la risposta del club biancoceleste. Laè stata notificata anche al presidente dell’Uefa Aleksander.Il club presieduto da Claudiosi è difeso con un duro (e lungo) dai contenuti chiari che esordisce così: “Scriviamo formalmente per contestare e condannare l’a firma deldiche lede l’onore e l’immagine della comunità che rappresentiamo. Pur comprendendo la particolare situazione in cui versano i Paesi Bassi, nazione vittima di intollerabili violenze perpetratesi in occasione della gara tra Ajax e Maccabi Tel-Aviv, siamo obbligati a reagire all’altrettanto intollerabile presa di posizione delle autorità olandesi“.