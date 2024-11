Rompipallone.it - La stella europea approda in serie A: sorpresa Inter, arriva il colpo a gennaio

Ultimo aggiornamento 29 Novembre 2024 9:25 di Giacomo AuriemmaIn casasi lavora al mercato e occhio perchè il club nerazzurro potrebbe fare un veroper.L’di Simone Inzaghi brilla a destra e a manca, il club nerazzurro sta facendo una grande Champions League e anche in campionato è in piena corsa per il titolo, a solo 1 punto dal Napoli di Antonio Conte capolista. La società è consapevole che ci saranno una lungadi match tra campionato ed Europa e la squadra potrebbe andare in difficoltà.Per questo – seppur con risorse economiche limitate – l’potrebbe fare qualchee nelle ultime ore è spuntata un’ipotesi che avrebbe dell’incredibile. Secondo quanto riporta Marca l’è sulle tracce del centrocampista dell’Al Arabi Marco Verratti: il giocatore abruzzese ha militato per lungo tempo al Psg ma uno dei suoi crucci è non aver mai giocato inA.