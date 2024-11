Ilrestodelcarlino.it - “Io, presa a calci davanti al figlio”

Ferrara, 28 novembre 2024 – ??????Un racconto sofferto. Tra le lacrime e qualche piccolo moto di rabbia, con momenti di disperazione. E una testimonianza che in alcuni momenti ha rasentato la reticenza, tanta era la sofferenza di spiegare quanto subito – secondo il suo racconto – dall’ex compagno e padre delpiù piccolo. Tanto che il presidente del Collegio giudicante, Piera Tassoni, più di una volta ha ’richiamato’ la giovane madre, invitandola a raccontare quanto accaduto, se accaduto, e a non essere reticente. “Perché questo suo comportamento reticente – ha sottolineato a un certo punto il giudice Tassoni – è un’offesa a tutte le donne che subiscono violenze”. A tutte coloro che magari non sono più in grado di difendersi, perché morte. Un invito deciso a raccontare la verità. E lei, la presunta vittima di maltrattamenti in famiglia, ha cercato di rispondere alle domande del pubblico ministero Silvia Clinca.