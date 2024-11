Unlimitednews.it - Intelligenza artificiale, una rivoluzione anche nello sport

ROMA (ITALPRESS) – Larappresentata dall’bussaalla porta dello. E non solo. Numerosi spunti di interesse hanno caratterizzato il convegno che si è svolto nel Centro Congressi di Confcommercio a Roma, promosso da ASC Attivitàive Confederate e Confcommercio Imprese per l’Italia, dal titolo “Impatto dell’su Sviluppo sostenibile,e Cultura dell’inclusione”. Tanti gli ospiti, a partire dal presidente del Coni Giovanni Malagò che, sollecitato sulle principali implicazioni di questa nuova frontiera del progresso tecnologico, ha parlato di “unaculturale, che in riferimento alle applicazioni in ambitoivo sta già trasformando la medicina, il coaching, il training e lo scouting. E’ innegabile che potrebbero essercidelle conseguenze a livello occupazionale e per questo è fondamentale farsi trovare pronti”.