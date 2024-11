Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco difende l’albero di plastica

La giunta svela il cartellone natalizio al via domani con l’accensione delle luminarie in centro e la festa di Capodanno, quest’anno organizzata in piazza Federico II, che si rivolge "a più generazioni" con protagonista l ‘unica tribute band ufficiale di Rino Gaetano fondata e portata avanti dalla sorella Anna e dal nipote di Rino, Alessandro Gaetano. Un cartellone dal "costo di 60mila euro compreso il contributo degli sponsor" ha spiegato l’assessore alla Cultura Luca Brecciaroli e che prevede tra l’altro l’allestimento, il 22 dicembre del villaggio di Natale a palazzo dei Convegni e la "vera slitta di Babbo Natale" con tanto di elfo che ‘correrà’ lungo corso Matteotti. Si parte oggi con una ventina di banchi in piazza della Repubblica per il mercatino di Natale organizzato dalla Confartigianato, mercatino che si terrà ogni week end fino all’epifania.