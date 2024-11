Nerdpool.it - Fantastic Four: First Steps – Un attore tenuto nascosto è arrivato sul set

Anche se le riprese dovrebbero concludersi entro la prossima settimana, le telecamere stanno ancora accese sua Oviedo, in Spagna, e un nuovo intrigante video dal set del film è oraonline. La clip dura solo pochi secondi, ma il filmato mostra un membro della crew che si precipita davanti alla telecamera con un misterioso individuo (molto probabilmente maschio) con una coperta sopra la testa per nascondere la sua identità.C’è la possibilità che questo sia semplicemente uno degli attori principali, ma sembra altamente improbabile dal momento che li abbiamo già visti passeggiare sul/vicino al set in costume, e il loro coinvolgimento nel progetto non è esattamente segreto in questa fase. La teoria prevalente sembra essere che si tratti di Robert Downey Jr.