Ecco i veri effetti della manovra | crolla la fiducia di cittadini e imprese

L’arianon fa bene agli italiani. Nelle settimane in cui la legge di Bilancio è approdata in Parlamento dopo il via libera in Consiglio dei ministri, ladi consumatori epeggiora. Le stime dell’Istat sul clima difanno segnare una discesa che indica chiaramente come la percezione nel Paese sulla situazione economica sia tutt’altro che positiva. L’indice riguardante i consumatori è in discesa da 97,4 a 96,6 mentre l’indicatore composito dellescende da 93,4 a 93,1.ladi consumatori ePer i consumatori il peggioramento riguarda soprattutto le opinioni sulla situazione economica generale e su quella futura. Laper l’attuale clima economico scende da 99,7 a 97,8. Per quello futuro il calo è da 95,0 a 93,8. Minore, invece, la discesa per quanto riguarda il clima personale che passa da 96,6 a 96,2.