È crisi nera per l’industria, cola a picco anche il fatturato

Mentre l’unico obiettivo del governo italiano è rallentare il Green deal e la transizione ecologica,italiana. È ancora l’Istat a certificare l’ennesimo record negativo del settore, ormai in perenne affanno da quasi due anni. Dopo il ventesimo calo consecutivo della produzione industriale su base annua, ora si registrail 18esimo calo consecutivo su base tendenziale per ildel. A settembre l’istituto di statistica stima che ildel, al netto dei fattori stagionali, è diminuito in termini congiunturali dello 0,3% in valore e dello 0,1% in volume. A livello mensile si tratta del quinto calo consecutivo, ma su base tendenziale le cose vanno molto peggio: il, corretto per gli effetti di calendario, fa registrare una flessione che in valore è del 5,7% e in volume del 4,7%.