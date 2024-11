Thesocialpost.it - Crollo a Sessa Aurunca: quattro persone salvate, si cercano i dispersi

Leggi su Thesocialpost.it

Una palazzina di due piani è crollata poco prima della mezzanotte nel centro storico di San Castrese, una frazione a pochi chilometri da, nel Casertano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta, i carabinieri della Compagnia die il personale del 118.Due uomini, che si trovavano nei pressi dell’edificio al momento del, sono stati salvati dai pompieri e liberati dalle macerie. Altre due, pur non direttamente coinvolte, sono state aiutate ad allontanarsi dall’area per motivi di sicurezza.Scavi tra le macerie, ma nessun dispersoSecondo le prime verifiche dei carabinieri, la palazzina risultava disabitata, riducendo al minimo il rischio di. Nonostante ciò, i Vigili del Fuoco continuano a operare per accertare che sotto le macerie non vi sianocoinvolte.