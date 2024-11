Lanazione.it - Cent’anni dalla morte di Giacomo Puccini, gli dissero addio in tre città

Viareggio, 29 novembre 2024 – Cento anni fa, il 29 novembre 1924, allora era sabato, alle 11,30cessava di vivere a Bruxelles, dove si trovava ricoverato nella clinica del dottor Buys Ledoux, per una cura di applicazioni di radio al tumore che gli era stato diagnosticato alla gola. Il dottor Bayer, che con Ledoux aveva iniziato la cura, dichiarò che “il Maestro è mancato per debolezza del cuore che ha mal sopportato l’azione del radio, necessaria per prolungare un’esistenza minata dal cancro, non dei fumatori, ma dell’epiglottide”. Tutti i giornali pubblicarono a caratteri cubitali la notizia. La Nazione titolò la prima pagina “L’Arte e la Patria in gramaglie”. La Tribuna scrisse “La Patria deve essere grata ail più fortunato ambasciatore d’Italia”. Il Mondo: “Nessuno ha espresso musicalmente meglio dil’umile femminilità sofferente”.