Sport.quotidiano.net - Caso Sinner al Tas non prima dell’11 febbraio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Jannikdovrà aspettare ancora quasi tre mesidi conoscere il suo destino. Il ricorso della WADA contro il verdetto di ‘assoluzione’ dell’Itia per ildi doping non intenzionale con il Clostebol non sarà dibattuto al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna. Lo si deduce dalla pubblicazione del calendario delle udienze, che vengono periodicamene aggiornate sul sito dell’organismo internazionale. L’udienza per ildi Jannik ancora non è stata fissata e non figura nell’elenco dei casi in programma da qui all’11appunto. Il TAS dovrà giudicare sul ricorso della WADA, l’agenzia mondiale antidoping, che non contesta l’innocenza di, la formula della ‘totale assenza di dolo o negligenza’ che l’organismo neutrale investito del procedimenti ha emesso.