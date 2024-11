Quifinanza.it - Calendario NoiPa dicembre 2024, doppio cedolino, incentivi e ritardi annunciati

si preannuncia intenso per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, con unfitto di scadenze e liquidazioni. Tra l’erogazione del Bonus Natale, l’atteso accredito della tredicesima e i cedolini aggiuntivi pere straordinari, non mancano novità e appuntamenti importanti.Mentre alcune categorie vedranno accreditati con precisione i compensi spettanti, altre dovranno fare i conti cono mancati pagamenti. Un mese di chiusura anno che, per molti, sarà all’insegna di verifiche e calcoli.Bonus Natale: fino a 100 euro per i richiedentiIl Bonus Natale, che può raggiungere i 100 euro, rappresenta la novità principale di fine anno. Spetta a chi ha presentato domanda entro il 22 novembre. Chi non ha rispettato questa scadenza potrà ottenerlo in sede di dichiarazione dei redditi 2025.