Gaeta.it - Arrestata banda di razzie nel centro di Roma: turista minacciato con un coltello

Nel cuore di, un episodio di violenza e paura ha colpito untedesco di trent'anni. Quattro giovani, tra i 18 e i 19 anni, sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver rapinato brutalmente il malcapitato in via del Colosseo. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dei criminali, noti per aver preso di mira i turisti nelstorico della capitale.L'aggressione alL'incidente è avvenuto la scorsa sera mentre ilcamminava tranquillo in via del Colosseo. Imprevista e violenta, l'aggressione è avvenuta quando è stato accerchiato da quattro ragazzi, che lo hannocon un. Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri, il giovane è stato preso di mira e spinto a cedere il proprio portafoglio, contenente oltre 300 euro.